Урожайность овощей в открытом грунте в тюменских хозяйствах составляет 410 центнеров с гектара

| Фото: krimm.ru | Фото: krimm.ru

Урожайность овощей в открытом грунте в тюменских хозяйствах в 2019 году значительно превышает прошлогоднюю. Такими данными на заседание комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям поделился заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

На утро 4 сентября в области, по его словам, убрано 11% площадей, занятых капустой, свеклой и морковью.

"Урожайность составляет 410 центнеров с гектара, - пояснил он. – В 2018 году при урожайности 360 центнеров с гектара мы уступили по этому показателю только Астраханской области. В этом году мы идем с большим запасом".

В Тюменской области, по данным департамента АПК, основным производителем овощей в открытом грунте является Тюменский район. Здесь под эти культуры занято 622 гектара из 1 тыс. 424 в целом по области. Производством овощей занято 12 хозяйств.

На втором месте Упоровский район, где овощами занято 385 гектар. Крупными производителями овощей являются Заводоуковский городской округ – 255 гектар и Ялуторовский района – 110 га.

Борис Олейник