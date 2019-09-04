Тюменцам советуют кормить белок в Гилевской роще

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Оставлять в кормушках для белок в Гилевской роще сушеные ягоды, грибы и не жареные семечки советуют тюменцам сотрудники МКУ "ЛесПаркХоз", сообщает администрация города.

11 июня в Гилевской роще развесили домики и кормушки для белок. За это время зверьки облюбовали их, что очень важно перед наступающей зимой. Домики и кормушки позволят им лучше перенести морозы и голодное зимнее время.

"Посетителям лесопарка, особенно детям, очень нравится наблюдать за этими красивыми, игривыми зверьками и угощать их орехами. Сотрудники "ЛесПаркХоза" надеются, что, благодаря совместной заботе, белок в лесопарке станет больше. Специалисты призывают гостей лесопарка не оставаться равнодушными и оставлять в кормушках лакомства", — рассказали в администрации Тюмени.

Белки с удовольствием будут есть не жареные семечки, ореховую смесь, в которую входят фундук, грецкие и кедровые орехи и немного несоленого арахиса, сушеные ягоды, грибы и фрукты.

Категорически запрещается кормить зверьков солеными, копчеными, слишком сладкими продуктами, чипсами, соленым арахисом, сухариками с ароматическими добавками, соленой рыбкой, крекерами, жареными продуктами (включая семена подсолнечника и арахиса), экзотическими фруктами и орехами.