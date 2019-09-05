Росгвардейцы напомнили тюменским подросткам правила антитеррористической безопасности

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Правила антитеррористической защищенности напомнили подросткам Тюменской области сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Они встретились со школьниками, воспитанниками детского морского центра "Алый Парус" и регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". Росгвардейцы рассказали о вооруженных силах России, своей службе и об участие в спецоперациях по ликвидации террористов.

В оборонно-спортивном палаточном лагере "Непоседы" офицеры поведали о событиях 15–летней давности в Беслане и о других террористических атаках последних десятилетий, о служебно-боевых задачах Росгвардии и об административной и уголовной ответственности, которую могут нести подростки за участие в телефонном терроризме.

"Мы с горечью вспоминаем жертв террористов, особенно больно осознавать, что среди них есть и ваши сверстники, наши боевые товарищи, которые погибли при исполнении служебного долга. Будьте всегда бдительны и при возникновении угрозы терроризма соблюдайте основные правила антитеррористической безопасности и слушайте команды взрослых. Конечно, со стороны правоохранительных органов делается все возможное, чтобы не допустить беды, но и вы должны помнить, что безопасность вашей жизни, прежде всего, в ваших руках", - отметил капитан Виктор Гавриш.

Также с кадетами поговорили о правилах поведения при возникновении внештатных ситуаций в учреждениях, дома, в местах массового пребывания людей. Бойцы тюменского ОМОНа подготовили для ребят показательные выступления: приемы рукопашного боя, огневую подготовка, отлаженные действия и точные удары.

В Центре "Аванпост" майор Андрей Дубровин рассказал кадетам о своем участии в восстановлении конституционного строя на территории Чеченской Республики в 1994-1997 годы, о героях спецподразделений ведомства и напомнил о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.

А в школах представители Росгвардии провели тематические встречи и приняли участие в митингах, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Со слезами на глазах ребята смотрели фильм о трагедии в Беслане, читали стихи, и почтили память жертв терактов минутой молчания.

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

В школе № 68 в Тюмени старшеклассники охотно приняли участие в познавательной викторине и тематической беседе с сотрудниками СОБР.

В завершении всех мероприятий правоохранители вручили учащимся памятки по поведению при возникновении угрозы совершения террористического акта и договорились с руководством учреждений о дальнейшем взаимодействии по вопросам военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и регулярном проведении профилактических мероприятий.