Шестьдесят миллионов рублей освоит Уватский район по программе капремонта многоквартирников

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

28 многоквартирных домов отремонтируют в Уватском районе в 2019-2020 г. По программе капремонта из Фонда капитального ремонта будет направлено 60 млн рублей, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В с. Демьянское ремонтируют 13 многоквартирников по улице НПС. В дирекции по управлению муниципальным хозяйством сообщили, что 10 сентября запланирована приемка крыш.

По программе завершается ремонт 18-квартирного жилого дома №7 в Демьянке. Также разыгран аукцион и определен подрядчик на ремонтные работы в Увате. За два года здесь отремонтируют следующие многоквартирные дома: №3, №9 и №11 по улице Авиаторов, №7 и №14 по улице Аэродромной, №4 по улице Белкина, №25 и №31 по улице Дзержинского, №67б, №69 и №75 по улице Ленина, №4 по улице Октябрьской, №22 по улице Степана Разина, №16 по улице Сургутской.

Всего в 2019 году ремонту подлежат 60 конструктивных элементов, из которых 12 крыш, пять фасадов, остальное – внутридомовые инженерные сети. В 2020 г. запланирован ремонт 25 конструктивов, в том числе шести крыш и шести фасадов.