Выставка живописи и фотографий покажет тюменцам "Яркие краски мира"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставка живописи и фотографий Веры Хайрутдиновой "Яркие краски мира" откроется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 6 сентября в 15 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Экспозиция организована на средства гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в сфере культуры и искусства.

Вера Хайрутдинова полижанровый художник, дизайнер, фотограф, член Союза художников России и Международной ассоциации дизайнеров IIDA, организатор многих персональных выставок в России и за рубежом.

Будучи родом из Оренбуржья Вера Хайрутдинова в профессиональном и художественном плане реализовалась в Москве. Она получила разностороннее образование, окончила Международную школу дизайна, Московский архитектурный институт, акварельную школу С. Андрияки.

Художница активно работает в жанрах натюрморта и пейзажа, которые любимы и близки зрителям. Она пишет акварелью и маслом. Ее вдохновляют летние и осенние пейзажи. Ландшафты выражают разное настроение – отсюда и выбор: тонально приглушенная или насыщенная красочная гаммы. Вера Хайрутдинова много путешествует по миру, но родная природа ей ближе и дороже. Она точно и реалистично передает пространство пейзажа, свет, воздушную среду. Интересны для зрителя будут и фотоработы мастера.

В рамках проекта Вера Хайрутдинова проведет мастер-классы для детей: 7 сентября - по фотографии, а 8 сентября по живописи, начало в 12 часов.

Выставка продлится до 19 сентября.