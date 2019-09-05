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Огненный фестиваль соберет в Тобольске пятнадцать артистов

Общество, 15:05 05 сентября 2019

организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

15 артистов соберет ежегодный огненный фестиваль, который пройдет возле ТРЦ "Жемчужина Сибири" в Тобольске 7 сентября в 20 часов. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала один из организаторов мероприятия Мария Киреева.

На фестивале выступят артисты из Тобольска и Тюмени. Мероприятие проводится с 2016 года и собирает большое количество зрителей.

"Артисты будут выступать с номерами под музыку. В программе - парные, сольные, массовые выступления, а также импровизация", - сообщила Мария Киреева.

организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Организатором фестиваля выступает коллектив Feuerwind. Мероприятие проводится в память о руководителе этого коллектива и одном из первых фаерщиков Тобольска Антоне Лоренце, который погиб в ДТП в 2015 году.

Инна Пахомова

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# артисты , Тобольск , фестиваль

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