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Полицейские следят за правопорядком на выборах в Тюменской области

Общество, 10:02 08 сентября 2019

фото ИА "Тюменская линия"

Полицейские Тюменской области обеспечивают безопасность и следят за правопорядком на выборах 8 сентября.

Сотрудники органов внутренних дел взяли под охрану не только избирательные участки и их документацию, но и тщательно проверяют весь автотранспорт, который используют избирательные комиссии.

Как пояснили в облизбиркоме, автомобили должны быть исправными, прошедшие диагностику, технический осмотр. Особые требования к водителям – они не должны быть злостными нарушителями правил дорожного движения, и желательно несудимыми. Это системная работа по всем регионам России. На уровне МВД создана специальная рабочая группа в масштабах РФ, оперативный штаб.

Областная избирательная комиссия также тесно работает с МЧС и региональной прокуратурой.

Для безопасности избирателей все избирательные участки оборудованы стационарными или переносными металлодетекторами.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" ﻿

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# безопасность , выборы

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