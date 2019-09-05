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Более пятидесяти тонн овощей собрали в тюменской исправительной колонии

Общество, 12:53 05 сентября 2019

72.fsin.su | Фото: 72.fsin.su

Более 50 т овощей собрали на территории производственной зоны ИК-2 УФСИН России по Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Здесь построены три теплицы и два парника, где в летние месяцы осужденные выращивали петрушку, укроп, редис, кинзу, помидоры, огурцы, лук зеленый, острый перец.

Зелень выращивается также на площади более 200 кв. м в открытом грунте. Все овощные культуры предназначены для питания осужденных, как учреждения, так и других исправительных колоний юга Тюменской области. Овощи не только поступают на стол в свежем виде, их консервируют для хранения.

За летние месяцы в ИК-2 собран урожай: 450 кг редиса, 50 кг укропа свежего. Собран урожай огурцов, помидор, кабачков в количестве 55 т.

На сегодняшний день в учреждениях идет засолка огурцов. Заготовлено около трех тысяч банок огурцов.

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# исправительная колония , овощи , урожай

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