Семейный слет "По горам, по долам" пройдет в Казанском районе

| Фото: Мультицентр "Моя территория" | Фото: Мультицентр "Моя территория"

Семейный слет "По горам, по долам…" проведет победитель областного конкурса "Моя идея" Надежда Щетникова из с. Казанское для односельчан 7 сентября. В нем примут участие десять семей.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" автор проекта, педагог-организатор Казанского центра развития детей Надежда Щетникова, идея проведения слета в том, чтобы объединить поколения в семьях, помочь появлению в них своих традиций.

"Работая в центре, я веду занятия с детьми и кружок для пожилых людей, поэтому вижу, насколько разные интересы бывают у близких людей. Захотелось организовать какое-то мероприятие, которое сблизит их, поможет вместе интересно провести время", - рассказала она.

В мае Надежда Щетникова защитила проект на конкурсе "Моя идея" и получила грант в размере 57 тыс. 500 рублей на реализацию.

10 семей или 60 человек, подавших заявки соберутся на слет на спортивно-туристической базе "Боровлянская". Организаторы подготовили для них пять тематических интерактивных площадок. Участникам на мастер-классе по скрапбукингу предстоит создать основу для семейного альбома. Затем изготовить талисман или куклу-берегиню для дома.

"На площадке "Семейное гнездо" на листе бумаги они "построят" дом своей мечты, продумав какие материалы хочется добавить каждый, кому важна помощь, понимание, интерес к его увлечению или свободное время. После творческих площадок мы предложим командам пройти "Туристическую" тропу", затем приготовим семейный обед. Завершим слет в большом дружном кругу у костра", - говорит Надежда Щетникова.

Напомним, конкурс проектов "Моя идея" поддерживает инициативы жителей юга Тюменской области с 2011 года. Только за последние три года победители "Моей идеи" реализовали более 100 проектов. В 2019 году грантовую поддержку получили 38 идей на общую сумму 3 млн рублей.

Ирина Кургузова