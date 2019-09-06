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Центр активных людей откроется в Ватутино

Общество, 16:22 06 сентября 2019

"Семья во дворе" во "ВКонтакте" | Фото: "Семья во дворе" во "ВКонтакте"

Центр активных людей откроется в микрорайоне Ватутино 7 сентября в 12 часов 30 минут, сообщает Центральная библиотечная система города.

Центр будет работать в Библиотеке № 4. Жителей микрорайона ждет "Праздник своими руками". В программе: концерт; мастер-классы для детей и взрослых (игрушки из фетра, оригами, вязание и многое другое); спортивно-игровые показательные выступления и эстафета; игровая программа для самых маленьких; конкурс рисунков на асфальте; выставки; книгообменник и обмен игрушками.

Участники праздника: жители микрорайона Ватутино, сотрудники Библиотеки № 4, учащиеся и преподаватели лицея № 81, детской школы искусств имени В. В. Знаменского, детско-юношеской спортивной школы "Олимпиец", студии творческого развития "Воздушные пузыри", воспитанники детского сада № 123, Территориальный общественный совет самоуправления микрорайона Ватутино, ансамбль "Дружба" Совета ветеранов микрорайона, "Городская поликлиника № 8".

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# библиотека , центр активных людей

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