В Тюменской области началась модернизация непрерывного аграрного образования

| Фото: www.acdamate.com | Фото: www.acdamate.com

Более 22% тюменских школьников, которые прошли первичное образование в аграрных классах, в 2019 году поступили в государственный аграрный университет Северного Зауралья.

Этот факт отметил председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, комментируя информацию о реализации регионального образовательного проекта "Модернизация непрерывного аграрного образования Тюменской области", которая была заслушана на заседании комитета думы 4 сентября.

"В 2018 году этот показатель был всего 17%, - отметил он, - а еще годом ранее – 13. Мы ставим задачу довести его хотя бы до 40%".

Соглашение по реализации проекта "Модернизация непрерывного аграрного образования Тюменской области" между региональными департаментами агропромышленного комплекса, образования и науки и Тюменским государственным аграрным университетом Северного Зауралья было подписано на первом региональном аграрном образовательном форуме 4 июня 2019 года.

По словам заместителя губернатора, директора областного департамента АПК Владимира Чейметова, проект объединяет усилия заинтересованных сторон по подготовке высококвалифицированных кадров в отрасли.

Университет, по словам проректора по научной работе государственного аграрного университета Раиса Абдразакова, в течение лета работал над реализацией проекта.

"В университет принято 1 тысяча 234 человека на все формы обучения, - сообщил он. - На очную форму обучения поступило 32% жителей сельской местности юга Тюменской области. 42% - это жители тюменских городов. 26% абитуриентов - прибыли из других регионов".

Основной единицей проекта, по мнению ученого, является школа-партнер АПК.

"Поэтому основной упор в летний период был сделан на проработку вопросов связанных со школой. Такие школы должны стать центральным звеном в цепочке взаимодействия всех участников проекта, - подчеркнул Раис Абдразаков. - Основными задачами школы является работа по формированию соответствующей ментальности, раннего профессионального определения и индивидуальной работы со школьниками, заинтересованными в получении профессия в аграрной отрасли. Каждая такая школа должна быть оснащена агротехническими классами".

Директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер подтвердил, что принцип непрерывности непрерывного аграрного образования выстраивается уже на протяжении ряда лет.

"Ребятам по-прежнему интересна технологичная, абсолютно современная сфера АПК, - подчеркнул он. – На данном этапе мы пока представляем только количественные данные. Развитие программы покажет и ее качественные параметры".

Комитет Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям будет заслушивать информацию о реализации этого важнейшего проекта ежеквартально.

Борис Олейник