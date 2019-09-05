Пятая Уральская индустриальная биеннале откроется в музее Словцова

| Фото: https://vk.com/uralbiennial | Фото: https://vk.com/uralbiennial

Специальный проект пятой Уральской индустриальной биеннале "Всё не то, чем кажется" откроется на площадке музейного комплекса имени И. Я. Словцова 18 сентября.

На время ее проведения четвертый этаж музейного комплекса превратится в художественную лабораторию исследования современных мифологий.

Фантазийные ландшафты и герои, сказочные миры детства, представления о советском прошлом, загадочное пространство виртуальной реальности - более 30 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Тагила и других городов России воплотили актуальные мифы в своих произведениях. Авторы исследуют многослойную тему выставки: то переосмысливают существующие мифы, то создают собственные, то вскрывают механизмы цифровой реальности. Важную роль в проекте играют работы местных художников, в которых раскрываются локальные мифологии – от традиционного символизма природных объектов деревни Нариманова до прогрессивной культуры тюменского комикса.

Выставка состоится в рамках крупнейшего международного художественного события в России - пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Она пройдет с 12 сентября по 1 декабря в Екатеринбурге и городах Уральского региона и посвящена теме "Бессмертие".

Тюменский выставочный проект приглашает зрителей начать знакомство с главной темой биеннале. Продолжить его можно будет уже на основных площадках в Екатеринбурге в Уральском оптико-механическом заводе и кинотеатре "Колизей".

Режим работы выставки с 18 сентября – 17 ноября - вторник-воскресенье с 11 до 20 часов.