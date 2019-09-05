OCSiAl вошел в мировой список компаний-"единорогов" от Crunchbase

Портфельная компания РОСНАНО OCSiAl вошла в список компаний-"единорогов" по версии Crunchbase (The Crunchbase Unicorn Leaderboard), ведущей мировой базы данных об инвестициях в инновационные компании. Список включает частные компании, получившие инвестиции по оценке в $1 млрд и более. В него входят 496 компаний-"единорогов" в мире с общей оценкой $1,8 трлн, которые привлекли в общей сложности более $370 млрд инвестиций.

Для производителя высококачественных графеновых нанотрубок OCSiAl это уже второе подтверждение статуса компании-"единорога" со стороны мирового венчурного сообщества. В июне 2019 года производитель инновационного аддитива вошел в список компаний с оценкой более $1 млрд по версии CBInsights (The Global Unicorn Club). Компания стала единственным "единорогом" в категории Industrial.

OCSiAl стал первой компанией в инвестиционном портфеле РОСНАНО с капитализацией в $1 млрд. По такой оценке инвестиционная группа Александра Мамута A&NN в январе 2019 года выкупила у АО "РОСНАНО за 0,5% OCSiAl за $5 млн. "Мы уверены, что в долгосрочной перспективе стоимость OCSiAl будет расти и рассматриваем возможность увеличения доли в компании", — заявлял ранее инвестиционный директор A&NN Рафаэль Абрамян.

РОСНАНО стало первым из внешних инвесторов, которое поверило в российскую команду основателей и их технологию графеновых нанотрубок. С тех пор OCSiAl привлек около $200 млн от российских и зарубежных инвесторов. В совокупности РОСНАНО вложило в проект более $20 млн, начав с финансирования первой установки синтеза в Новосибирске. "Производитель графеновых нанотрубок OCSiAl - первый и пока единственный в нашей стране "единорог" в секторе material based. Причем это "единорог" по всем правилам, начинавший на наших глазах со стартапа в Академгородке Новосибирска с очень амбициозной идеи - создать абсолютно новый материал будущего - и выросший в глобального лидера рынка", - заявил председатель правления УК РОСНАНО Анатолий Чубайс.

OCSiAl стала первой компанией, сумевшей синтезировать высококачественные графеновые нанотрубки в промышленных объемах. При выходе на рынок в 2014 году компания предложила потребителям графеновые нанотрубки по цене в 75 раз ниже существовавшей на тот момент на рынке, тем самым открыв доступ к нанотрубокам для ряда отраслей. Компания стремительно наращивает производство и в 2022 году планирует запустить первую очередь крупнейшей в мире установки по синтезу графеновых нанотрубок в Люксембурге. Среди клиентов компании – глобальные автопроизводители, лидеры рынка электроники и крупные химические концерны.

Выручка OCSiAl ежегодно удваивается, и, по мнению экспертов в области нанотехнологий, спрос на графеновые нанотрубки в ближайшем будущем ожидает стремительный рост за счет применения в массовых продуктах. По итогам 2018 года на долю OCSiAl приходилось более 95% мировых продаж инновационного аддитива.