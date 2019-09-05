Черепашке с тюменского мусоросортировочного завода выбрали имя

| Фото: пресс-служба ООО "ТЭО" | Фото: пресс-служба ООО "ТЭО"

Черепахе, которую нашли на ленте мусоросортировочного завода в Тюмени, выбрали имя. Рептилию назвали Лаки.

"Черепаха, наверно, останется у девушки, у которой она находится на передержке. Очень многие люди интересуются рептилией. Сегодня к нам приезжал папа с двумя детьми. Неделю назад они выпустили свою черепашку погреться на солнышке, и она пропала. Предположили, что рептилия могла оказаться в траве, которую убирали с участка. Сегодня они приехали и поняли, что это не их черепашка. Возможно, еще найдутся ее владельцы. А девушка, у которой она на передержке, готова ее забрать и обеспечивать должный уход и питание. Вчера черепашку свозили к ветеринару, с ней все в порядке. У нас хотели забрать черепаху, но они не имели представление о том, как ухаживать за ней, что ей нужен аквариум, как ее кормить. Таким людям отдавать черепашку мы не будем", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь ООО "ТЭО" Юлия Некрасова.

Напомним, черепаху нашли на мусоросортировочном заводе в Тюмени 3 сентября. Рептилия выжила не только в кузове мусоровоза, где прессуются отходы, но и после попадания в пакеторазрыватель. Черепаха не пострадала.

В аккаунте ООО "ТЭО" в Instagram был запущен конкурс на имя для рептилии. В итоге путем голосования из предложенных интернет-пользователи выбрали имя Лаки (с английского lucky — счастливый, удачливый).

Инна Пахомова