ФАПы на колесах поступят в областную больницу Ишима

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Два мобильных медпункта поступят в областную больницу №4 Ишима. Они установлены на базе КамАЗ с повышенной проходимостью и будут обслуживать Сорокинский, Абатский, Армизонский и Бердюжский районы, сообщает региональный департамент здравоохранения.

По оснащенности ФАПы на колесах не уступают стационарным пунктам, а по многим позициям их превосходят. Автомобили оснащены современным оборудованием: ЭКГ, УЗИ, дыхательными аппаратами, спирографом, и другим.

Фельдшеры смогут ставить прививки детям и взрослым, забирать кровь на анализы, а пациентам не нужно для этого выезжать в райцентр.

"Первый КамАЗ будет базироваться в Викуловской районной больнице. Мобильный пункт также будет обслуживать Сорокинский и Абатский районы, - рассказал главный врач областной больницы №4 Вячеслав Афанасьев. - Вторую машину направим в Армизонский и Бердюжский районы".

Главным преимуществом передвижного ФАПа является независимость от условий населенного пункта: непосредственно в машине можно проводить осмотр и медицинские манипуляции – для этого оборудованы специальные кабинеты и рабочие места. Автомобиль также оборудован кондиционером, отоплением и автономным генератором.