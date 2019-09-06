Упоровские атлеты получат обновленный спорткомплекс

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Новые возможности для занятий физкультурой и спортом получат жители Упоровского района после реконструкции спортивного комплекса "Ладья". Об этом рассказал журналистам губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочего визита в муниципалитет.

Этот спортивный объект посещают почти 9 тыс. человек. Пока в "Ладье" не хватает свободных площадей для развития некоторых популярных видов спорта.

"Мы активно развиваем такие виды спорта, как волейбол, футбол, хоккей, лапта, городки. При содействии администрации муниципалитета привлекаем в район высококвалифицированных тренеров. В результате упоровские спортсмены показывают все более высокие результаты", - рассказал губернатору руководитель автономного муниципального учреждения "Физкультура и спорт" Владимир Гольцман.

После реконструкции в спорткомплексе "Ладья" появятся новые залы для тренировок и соревнований. Будут развиваться такие направления, как дзюдо, бильярд, настольный теннис, которыми уже занимаются в общей сложности около трехсот человек всех возрастов, отметил глава района Леонид Сауков.

"Проектная документация по расширению спортивного зала спорткомплекса "Ладья" уже проходит экспертизу. После ее завершения мы выделим деньги на выполнение строительно-монтажных работ", - сообщил глава региона. Реконструкция спорткомплекса станет еще одним важным шагом на пути реализации в регионе федерального проекта "Спорт - норма жизни" в рамках национального проекта "Демография".

Александр Моор также побывал в районной больнице и осмотрел земельный участок, предназначенный для строительства жилья. На совещании, которое прошло под руководством губернатора в администрации муниципалитета, самое пристальное внимание было уделено вопросам развития жилищно-коммунальной инфраструктуры и реализации национального проекта "Чистая вода".

Евгений Бабенко