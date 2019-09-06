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За оригинальные фото Тобольска туристы получат приз

Общество, 18:17 06 сентября 2019

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Туристы, побывавшие в Тобольске, смогут выиграть денежный приз в фотоконкурсе "Я был в Тобольске", сообщает городская администрация.

Участникам фотоконкурса предлагают разместить в социальных сетях фотоотчеты о поездке. Один участник может направить не более пяти фото в каждой из восьми номинаций конкурса: Тобольск – город знаменитостей, Тобольск событийный, достопримечательности Тобольска, музеи Тобольска, из Тобольска на память, Тобольск хлебосольный, Тобольск гостеприимный и досуг в Тобольске.

Для участия в фотоконкурсе необходимо направить заявку и конкурсные работы в электронном виде на адрес: tobinfotur@mail.ru. Справки по телефону 8 (3456) 22-37-50.

Обязательное условие: все фотоработы должны быть предварительно размещены в соцсетях с хэштегом конкурса "#Я_был_в_Тобольске".

Фото о поездке в Тобольск ждут до 15 сентября 2019 года. Лучшие работы будут отобраны для участия в выставке, приуроченной ко всемирному Дню туризма. Тогда же состоится награждение победителей.

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# Тобольск , туризм , фотоконкурс

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