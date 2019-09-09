Тоболяков ждут на курсах компьютерной грамотности

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Бесплатные курсы компьютерной грамотности пройдут жители Тобольска с 16 по 27 сентября, сообщает городская администрация.

Учебная программа включает в себя всю самую необходимую информацию о работе с персональным компьютером и сетью Интернет. Выбор программы обучения зависит от знаний слушателей, длительность семинара - от выбранного направления и составляет от 5 до 20 часов. Участник курсов получат сертификаты о прохождении обучения. Записаться на курсы можно по телефону 8 (3456) 22-63-36.

Организатором курсов выступает информационно-образовательный центр Тюменской области, реализующий на протяжении нескольких лет программу по повышению компьютерной грамотности "Расширяя горизонты".