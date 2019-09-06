Жители Ялуторовска получат новый бассейн

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство бассейна в Ялуторовске начнется после получения положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщили в Главном управлении строителсьтва Тюменской области.

"В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу. Получение положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства планируется до конца 2019 года, – рассказал заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. – После получения заключений будут инициированы торги на определение подрядной организации по выполнению строительно-монтажных работ".

Срок строительства по проекту – 15 месяцев.

Участок под строительство бассейна в Ялуторовске определен, он будет находится на ул. Менделеева, 6. Именно в этом микрорайоне удобно расположены все точки подключения, необходимые для нормального функционирования будущего бассейна.

Бассейну быть, так решили жители Ялуторовска в ходе рейтингового голосования. Оно прошло в марте 2018 года. Три объекта предлагали горожанам - парк, стадион, бассейн - большинство голосов было отдано за водный спортобъект.

Общая площадь, отведенная для него, составит 22 тыс. 941 кв. метр. Здание - более 5 тыс. кв. метров. Здесь разместится сам бассейн с шестью дорожками по 25 метров, тренажерный зал 288 кв. метров для занятий гимнастикой, хореографией, танцевальной аэробикой и возможностью для проведения спортивных игр. Кафе на 40 мест, стоянки, зоны отдыха и детские игровые площадки.

Анжела Лебедева