В Тюменской области открылись избирательные участки

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

170 избирательных участков открылись в Тюменской области.

Тюменцам предстоит выбрать депутатов сельских, районных, городских и областной дум. Проголосовать за своих кандидатов граждане смогут до 20 часов по местному времени.

Жителям региона предстоит выбрать 191 депутата разных уровней из 506 кандидатов. По результатам голосования новый состав думы будет сформирован в Ялуторовске и 12 муниципальных образованиях Тюменского района. В Абатском, Армизонском, Аромашеском, Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Уватском, Упоровском и Юргинском районах состоятся довыборы в думы сельских поселений. В Тобольске проходят довыборы депутата в городскую думу.

Жители Калининского округа Тюмени выбирают депутата Тюменской областной думы по избирательному округу №19. Проголосовать за своего кандидата горожане могут на 66 избирательных участках. В 8 часов, несмотря на ранний час, в них уже появились первые посетители.

Напомним, тюменцы с ограниченными возможностями здоровья, маломобильные граждане могут голосовать дома. Письменное или устное заявление об этом нужно подать в свою участковую комиссию до 14 часов (время - местное) 8 сентября 2019 года. Все обращения регистрируются непосредственно в день подачи заявления в специальном реестре.

Голосование продлится до 20 часов по местному времени. После этого начнется подсчет голосов. Предварительные итоги выборов областной избирком озвучит в понедельник, 9 сентября.

Татьяна Тихонова