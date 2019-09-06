Тюменские пожарные вышли на субботник

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники регионального МЧС приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Россия" 6 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Они очистили территорию леса на площади три кв. км и вывезли 19 кубометров мусора.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Акция прошла на седьмом километре Червишевского тракта, напротив базы отдыха "Усадьба". Более 50 человек различных ведомств и организаций получили перчатки и мешки для сбора мусора.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

"Несмотря на рабочий день, личный состав наших подразделений нашел время и приехал сегодня для участия во Всероссийском субботнике. Это очень полезное дело. К сожалению, в лесу жители зачастую выбрасывают мусор, не задумываясь об экологической безопасности, и участие человека для защиты окружающей среды необходимо. Во Всероссийском экологическом субботнике приняли участие тридцать тюменских пожарных и спасателей, в числе которых представители 32 ОФПС, 19 ОФПС, Центра управления в кризисных ситуациях и Главного управления МЧС России по Тюменской области", - пояснил старший инспектор отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Тюменской области Виктор Чуклин.