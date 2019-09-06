  • 6 сентября 20196.09.2019пятница
  • USD66,0528
    EUR72,8761
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер северный

Тюменские пожарные вышли на субботник

Общество, 18:50 06 сентября 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники регионального МЧС приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Россия" 6 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Они очистили территорию леса на площади три кв. км и вывезли 19 кубометров мусора.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Акция прошла на седьмом километре Червишевского тракта, напротив базы отдыха "Усадьба". Более 50 человек различных ведомств и организаций получили перчатки и мешки для сбора мусора.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

"Несмотря на рабочий день, личный состав наших подразделений нашел время и приехал сегодня для участия во Всероссийском субботнике. Это очень полезное дело. К сожалению, в лесу жители зачастую выбрасывают мусор, не задумываясь об экологической безопасности, и участие человека для защиты окружающей среды необходимо. Во Всероссийском экологическом субботнике приняли участие тридцать тюменских пожарных и спасателей, в числе которых представители 32 ОФПС, 19 ОФПС, Центра управления в кризисных ситуациях и Главного управления МЧС России по Тюменской области", - пояснил старший инспектор отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Тюменской области Виктор Чуклин.

﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , пожарные , субботник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:11 06.09.2019Мобильная бригада консультирует жителей Викуловского района
18:50 06.09.2019Тюменские пожарные вышли на субботник
18:39 06.09.2019Лучшего юриста определят в Тюменской области
18:28 06.09.2019Топ мероприятий в Тюмени на 6-8 сентября