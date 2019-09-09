Выставка "Служим Отечеству!" соберет в Тюмени гостей из Москвы, Челябинска и Омска

| Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" | Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост"

20 подразделений силовых ведомств Тюменской области и военно-профессиональные образовательные организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Омска, Ростова-на-Дону и Тюмени примут участие в выставке в сфере обороны и безопасности “Служим Отечеству”, которая пройдет на набережной Туры 13 и 14 сентября, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

Для гостей выставки подготовлена увлекательная двухдневная программа. Каждый сможет ознакомиться с профессиональной деятельностью силовых ведомств, примерить экипировку и специальное снаряжение, детально рассмотреть различные виды специальной техники и оружия.

Старшеклассники и их родители получат информацию о том, как поступить в военные и ведомственные вузы нашей страны, узнают о специфике прохождения службы в силовых ведомствах и требованиях к кандидатам. Кроме того, им будет представлена уникальная возможность пройти специализированное психологическое тестирование, применяемое к соискателям должностей в различных подразделениях силовых ведомств, получить достоверную информацию о требованиях, которым должен соответствовать кандидат.

Впервые за семь лет выставка полностью развернется под открытым небом в одном из знаковых мест города. Здесь будут собраны несколько десятков единиц специализированной техники и образцов оружия, состоящих на страже безопасности страны. Гости от мала до велика смогут вновь не только посмотреть со стороны, но и побывать внутри штабной машины службы пожаротушения, патрульного катера и автомобиля, машины химической разведки, бронеавтомобиля, болотохода.

На интерактивных площадках каждый сможет взять в руки дистанционные устройства беспилотников и испытать их в деле. А для более опытных бойцов организаторы выставки совместно с центром патриотического воспитания "Достойный выбор" подготовили соревнования радиоуправляемых моделей бронетехники — танковый турнир "Стальная гвардия".

Для любителей активного отдыха организуют кроссфит и лазертаг турниры. Школьники смогут представить себя в качестве полицейского, военного, сотрудника спецподразделения. Мечтавшие быть пожарными или спасателями смогут испытать свои силы и навыки в эстафете по пожарно-спасательному спорту.

Украшением выставки станут показательные выступления сотрудников силовых ведомств. В ходе торжественного открытия спортсмены Ялуторовского авиационно-спортивного клуба продемонстрируют показательное десантирование с воздушно-транспортной авиации. Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области покажут, как спасают утопающих, ликвидируют пожары на суше и на воде, извлекают пострадавших из автомобиля с использованием специальных технических средств. Выступления альпинистов представит военно-патриотический клуб "Барс".

Выставка проработает на набережной реки Туры в районе ул. Челюскинцев и Элеваторный взвоз 13 и 14 сентября с 10 до 20 часов. За семь лет участниками выставки стали более 40 организаций силового блока, а посетителями — более 30 тыс. человек.