На выборах в Тюмени правом голоса впервые воспользуются около 200 тюменцев

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Около 200 тюменцев, достигших 18 лет, поучаствуют в выборах впервые.

8 сентября в Калининском административном округе Тюмени выберут депутата Тюменской областной думы текущего созыва.

Юношам и девушкам, решившим проявить гражданскую ответственность и принявшим участие в голосовании, на память о событии члены комиссии дарят сувениры: бейсболки с символикой избиркома и карманные календари.

Напомним, на мандат депутата Тюменской областной думы, который стал вакантным после перехода на работу в правительство Свердловской области Олега Чемезова, претендуют Николай Руссу ("Единая Россия"), Анатолий Княжев (КПРФ), Мурат Тулебаев (ЛДПР) и Максим Карпиков ("Справедливая Россия").

Проголосовать за своих кандидатов в депутаты тюменцы могут 8 сентября: 66 избирательных участков открыты для горожан до 20 часов.

Татьяна Тихонова