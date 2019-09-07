Тюменцев научат рисовать нитями

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень

Мастер-класс по стринг-арту пройдет в тюменском мультицентре "Моя территория" 12 сентября. Урок по рисованию нитями начнется в 19 часов.

Спикером станет Никита Сабашников, преподаватель стринг-арта в SN String Art. После окончания мастер-класса участники смогут забрать свою картину домой.

Зарегистрироваться можно на сайте TMN-id.

Отметим, воркшоп входит в серию сентябрьских встреч "Месяц творчества" от мультицентра "Моя территория". Следующая встреча пройдет 19 сентября: тюменцы научатся фигурной резке по овощам и фруктам, пишет Комсомльская правда - Тюмень.