Тюменская область выберет народного участкового
| Фото: sledcomrf.ru
Ежегодный всероссийский конкурс "Народный участковый" стартует 11 сентября. Сильнейших определяют по итогам онлайн-голосования, сообщает УМВД Тюменской области.
Все желающие смогут зайти на сайт УМВД России по Тюменской области и проголосовать за сотрудника, который, по их мнению, наиболее профессионален и лучше коллег справляется со своими служебными обязанностями.
Победит участник, набравший наибольшее число голосов. Участники, набравшие наибольшее число голосов, примут участие во втором этапе, победитель которого представит регион на федеральном уровне.