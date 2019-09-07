Тюменская область выберет народного участкового

| Фото: sledcomrf.ru | Фото: sledcomrf.ru

Ежегодный всероссийский конкурс "Народный участковый" стартует 11 сентября. Сильнейших определяют по итогам онлайн-голосования, сообщает УМВД Тюменской области.

Все желающие смогут зайти на сайт УМВД России по Тюменской области и проголосовать за сотрудника, который, по их мнению, наиболее профессионален и лучше коллег справляется со своими служебными обязанностями.

Победит участник, набравший наибольшее число голосов. Участники, набравшие наибольшее число голосов, примут участие во втором этапе, победитель которого представит регион на федеральном уровне.