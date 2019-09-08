Специальные автобусы запустил облизбирком для удобства тюменцев, проживающих на дачах

В единый день голосования для жителей Калининского административного округа Тюмени, проживающих в дачных поселках и садовых обществах, запустили специальные автобусы, которые доставят их до избирательных участков.

График и маршрут движения автобусов согласован с Тюменской областной избирательной комиссией. Дополнительное пассажирское сообщение организуется органами местного самоуправления в соответствии с рекомендациями ЦИК России, рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Калининского административного округа Тюмени Вадим Файзуллин.

"У нас есть два участка с недостаточным автобусным сообщением – 2082-й и 2027-й. Это садовые общества, в одном из них автобусы не ходят вообще, а до ближайшей остановки добираться очень далеко. На втором маршрутные транспортные средства курсируют редко. Поэтому, по просьбе самих жителей, пущено два автобуса, на которых можно бесплатно добраться до избирательного участка и обратно. График движения и маршрут согласованы с облизбиркомом и заранее раздавались гражданам на обозначенных участках. Никакой рекламы или пропаганды в автобусах нет, людей никто не заставляет ехать принудительно, все сделано лишь для комфорта граждан, - пояснил он.

Также автобусы могут быть задействованы, как пункты резервного голосования на случай эвакуации, это предусмотрено законодательством, пишет "Комсомольская прaвда - Тюмeнь".

С правилами организации дополнительного транспортного сообщения можно ознакомиться здесь.