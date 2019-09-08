В Тюменской области явка на выборах выросла до 13,52%

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

29 тыс. 156 жителей Тюменской области, это 13,52% от числа избирателей, приняли участие в голосовании 8 сентября. Данные по явке на 14 часов привел во время пресс-конференции председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

В Ялуторовске конституционным правом воспользовались 5 тыс. 973 избирателя (21,62%). В Тюменском районе по 12 территориям, где проходят кампании, проголосовали 8 тыс. 983 избирателя, или 19,65%. В Калининском административном округе Тюмени, где выбирают депутата Тюменской областной думы шестого созыва явка пока невысокая — 8,32%, или 10 тыс. 19 избирателей.

"Если сравнивать по голосованию по различным кампаниям, то по явке выровнялась голосование по городским округам — Ялуторовск и Тобольск и по сельским поселениям, где 37 избирательных кампаний. Эти значения на уровне 21 процента. Что касается выборов в области в целом и в муниципальных районах — примерно на уровне 13 процентов", - прокомментировал ситуацию Игорь Халин.

Председатель облизбиркома отметил, что на горячую линию, в приемную комиссию и ему лично продолжают поступать звонки избирателей. В основном люди уточняют, должны ли участвовать в этих выборах и где могут проголосовать.

Напомним, любой вопрос, который относится к компетенции избирательной комиссии Тюменской области, можно задать по телефону в Тюмени (3452) 58-25-21.

Татьяна Тихонова