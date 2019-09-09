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Тюменцы обсудят проект реконструкции улицы Ленина

Общество, 12:09 09 сентября 2019

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Обсуждение архитектурно-градостроительной концепции ул. Ленина состоится в Тюмени 14 сентября.

Встреча пройдет в дискуссионном клубе "Точка кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142, 2 этаж), сообщает городская администрация.

Летом 2019 года жители активно обсуждали проект благоустройства ул. Ленина. Проект одобрили 77 % участников опроса. Все вопросы по благоустройству, которые задали тюменцы в социальных сетях или оставили в специальных ящиках на стендах в городе, систематизировали и рассмотрели авторы проекта.

14 сентября архитекторы Тюменского индустриального университета и представители администрации города дадут комментарии к предложениям горожан, высказанным во время опроса по проекту.

Начало встречи в 10 часов. Необходима регистрация.

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# благоустройство , общественные обсуждения , реконструкция

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