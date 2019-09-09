Тюменцев научат составлять родословную в библиотеке

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Заседание клуба "Моя родословная" пройдет в библиотеке № 15 им. П. П. Ершова (ул. Минская, 98) в Тюмени 14 сентября с 14 часов до 15 часов 30 минут, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

На заседании ждут начинающих генеалогов, интересующихся историей семьи, рода, тех, кто желает узнать секреты работы по составлению семейного архива, родословного древа и нуждающиеся в совете опытных клубовцев.

Из-за ограниченного количества мест организаторы просят отправить заявку на посещение. Отметим, также занятия библиотечного клуба "Моя родословная" пройдут 21 и 29 сентября в 14 часов.