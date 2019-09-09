  • 9 сентября 20199.09.2019понедельник
  • USD65,9981
    EUR72,8883
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер северный

В Нижнетавдинском районе назвали победителей в городках и лапте

Спорт, 12:20 09 сентября 2019

www.lapta.ru | Фото: www.lapta.ru

Учащиеся Чугунаевской средней школы стали победителями в командных соревнованиях по городошному спорту и русской лапте, сообщает пресс-служба администрации Нижнетавдинского района.

Состязание состоялись в рамках XXXV спартакиады учащихся образовательных учреждений Нижнетавдинского района в спорткомплексе "Нижняя Тавда".

Для состязания в городошном спорте собрались представители 10 команд из разных уголков района. По результатам набранных очков спортсмены буквально "дышали друг другу в спины". В итоге третье место завоевала команда Велижанской средней школы, второе место досталось ребятам из Нижнетавдинской школы, обладателем первого места стала команда Чугунаевской школы.

Не менее серьезной была битва за пьедестал в соревнованиях по русской лапте. Участие в них приняли девять команд. И снова здесь лучшими стали учащиеся Чугунаевской школы, второе место - за Велижанской школой, бронза же досталась представителям Андрюшинской школы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# городшный спорт , русская лапта

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:20 09.09.2019В Нижнетавдинском районе назвали победителей в городках и лапте
09:24 09.09.2019"Рубин" выиграл в Нур-Султане
14:16 07.09.2019ФК "Тюмень" разошелся с миром с пермской "Звездой"
13:15 07.09.2019Тюменский "Рубин" сыграет в Нур-Султане