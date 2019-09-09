Чай из самовар-гиганта ждет гостей гуляния "Капуста-барыня" в Ялуторовске

| Фото: организаторы мероприятия | Фото: организаторы мероприятия

Чай из самовара-гиганта и капустный пирог приготовят для гостей народного гулянья "Капуста-барыня", который пройдет в Ялуторовском остроге 12 октября.

"Мы стараемся сохранять старинные традиции. Народное гулянье "Капуста-барыня" пройдет с русским размахом и гостеприимством, с задорными песнями, играми, традиционными забавами и сытным угощением. Всех гостей ждет вкусный капустный пирог, острожный чай из самовара-гиганта, также мы будем тушить капусту в нашем Змее Горыныче по особому рецепту с добавлением клюквы. Есть у нас острожное поверье: кому попадется в тарелке с тушеной капустой ягодка клюквы, тот будет счастлив", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая Ялуторовским острогом Нина Бешенцева.

Любой желающий сможет принять участие в традиционном конкурсе по шинковке капусты, а также в состязаниях на самое точное определение веса капусты. Помимо этого участников праздника "Капуста-барыня" ждут интересные мастер-классы по народным ремеслам. Праздничную атмосферу будут задавать местные артисты.

Инна Пахомова