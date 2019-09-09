Ольга Швецова: в Тюменской области молодежь сумела проявить себя на выборах

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Молодые кандидаты от "Единой России" показали достойный результат на выборах в Тюменской области. Об этом сообщила руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии, депутат областной думы Ольга Швецова.

Напомним, в Тюменской области в единый день голосования прошли выборы в представительные органы местного самоуправления в ряде муниципальных образований и дополнительные выборы в Тюменскую областную думу шестого созыва по одномандатному избирательному участку № 19 (Калининский). Всего 8 сентября в регионе избирался 191 депутат.

"В этих выборах от "Единой России" участвовали 40 кандидатов до 35 лет, из них 30 одержали победу, - рассказала Ольга Швецова. – Нужно отметить, что эти 40 человек еще до 8 сентября прошли серьезный отбор, так как принимали участие в предварительном голосовании. Такая практика помогает определить действительно лучших. Кроме того, хорошей подготовкой для них стал кадровый проект "ПолитСтартап", который включал в себя большую образовательную программу".

Ольга Швецова добавила, что для молодых людей путь в политику только начинается. "Все наши кандидаты проявили себя активными и способными идти дальше, поэтому они вошли в региональный кадровый резерв", - резюмировала Швецова.