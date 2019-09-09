Арбузы вкуснее с середины августа до конца сентября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самые вкусные арбузы созревают со второй половины августа до конца сентября, сообщает Росстандарт.

Эксперты агентства поделились правилами, которые помогут выбрать спелую и сладкую ягоду.

Внимательно осмотрите и пощупайте арбуз со всех сторон – на корке не должно быть трещин, вмятин и других повреждений. Яркие и контрастные полосы - верный признак спелости арбуза, как и блестящая "деревянная" корка, которую невозможно проткнуть ногтем, зато легко поцарапать. Потрите пальцем арбузную корку – у незрелых плодов будет запах свежего сена.

Обратите внимание на хвостик ягоды. Когда арбуз созревает, он перестает брать влагу от земли и пересыхает. Если хвостик зеленый, значит, арбуз сорван до полного созревания.

Постучите по арбузу кулаком – созревшие ягоды издают ясный и звонкий звук, а недозрелые отзываются глухо.

На том боку, на котором арбуз лежит на земле, образуется светлое пятно – "щечка". Слишком светлая, большая или неравномерно окрашенная поверхность должна вас насторожить, поскольку это верный признак, что арбуз не долежал на бахче.

Также эксперты напоминают, что не стоит покупать резаный арбуз. Перед употреблением ягоду необходимо тщательно вымыть и не доедать мякоть до корочки.