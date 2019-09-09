День застройщиков Тюмени: выбери квартиру, получи СКИДКУ
Около 10 тысяч вариантов нового жилья – от студий до квартир бизнес-класса – будет представлено на специализированной выставке "День застройщиков Тюмени" 14 сентября.
Десятая, юбилейная, выставка недвижимости состоится на новой площадке – в Галерее застройщиков на ул. Республики, 85, с 10 до 18 часов.
В этот день 13 крупнейших строительных компаний региона покажут свои 28 новых жилых комплексов и расскажут об их преимуществах. Специалисты ответят на все вопросы гостей и помогут подобрать нужный вариант для покупки квартиры.
Представители пяти ведущих банков-партнеров застройщиков дадут консультации по новым ипотечным программам, лучшим условиям кредитования.
На выставке будет открыта дизайн-зона, где профессионалы смоделируют итоговый вид выбранной вами квартиры.
С 12 до 16 часов будет работать лекторий: отделочники, дизайнеры, производители мебели и декора расскажут о новинках и тонкостях обустройства нового жилья.
Участники выставки недвижимости предложат будущим новоселам: максимальные скидки при покупке жилья; специальные условия; подарки; акции.
На День застройщиков Тюмени можно прийти всей семьей. Веселые аниматоры развлекут детей и взрослых, будет работать фотозона, для ребят пройдут мастер-классы.
Всю информацию о выставке "День застройщиков Тюмени" можно посмотреть на сайте www.деньзастройщиков.рф.
Для участия в розыгрыше 100 тысяч рублей на покупку квартиры необходима регистрация на сайте www.деньзастройщиков.рф.
День застройщиков Тюмени
Где: Тюмень, ул. Республики, 85. Галерея застройщиков
Когда: 14 сентября, в субботу с 10 до 18 часов.
Строительные компании-участники Дня застройщиков:
1. "Тюменская домостроительная компания"
2. "Тюменьинвестстрой" (ГК ТИС)
3. ГК "ЭНКО"
4. "Строительная компания Звезда"
5. "Инко и К"
6. ГК "Дом"
7. 4D Development
8. ГК "Меридиан"
9. "Брусника. Тюмень"
10. "Группа компаний "В72"
11. "СтарСтрой"
12. "Завод ЖБИ-3"
13. ГК "СтройМир"
Банки-участники Дня застройщиков:
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), ПАО "Банк ВТБ", ПАО "Запсибкомбанк", ПАО ПСБ Банк, ПАО Банк "ФК Открытие".
Страховая компания: СПАО "РЕСО-Гарантия".