День застройщиков Тюмени: выбери квартиру, получи СКИДКУ

| Фото: организаторов выставки | Фото: организаторов выставки

Около 10 тысяч вариантов нового жилья – от студий до квартир бизнес-класса – будет представлено на специализированной выставке "День застройщиков Тюмени" 14 сентября.

Десятая, юбилейная, выставка недвижимости состоится на новой площадке – в Галерее застройщиков на ул. Республики, 85, с 10 до 18 часов.

В этот день 13 крупнейших строительных компаний региона покажут свои 28 новых жилых комплексов и расскажут об их преимуществах. Специалисты ответят на все вопросы гостей и помогут подобрать нужный вариант для покупки квартиры.

Представители пяти ведущих банков-партнеров застройщиков дадут консультации по новым ипотечным программам, лучшим условиям кредитования.

На выставке будет открыта дизайн-зона, где профессионалы смоделируют итоговый вид выбранной вами квартиры.

С 12 до 16 часов будет работать лекторий: отделочники, дизайнеры, производители мебели и декора расскажут о новинках и тонкостях обустройства нового жилья.

Участники выставки недвижимости предложат будущим новоселам: максимальные скидки при покупке жилья; специальные условия; подарки; акции.

На День застройщиков Тюмени можно прийти всей семьей. Веселые аниматоры развлекут детей и взрослых, будет работать фотозона, для ребят пройдут мастер-классы.

Всю информацию о выставке "День застройщиков Тюмени" можно посмотреть на сайте www.деньзастройщиков.рф.

Для участия в розыгрыше 100 тысяч рублей на покупку квартиры необходима регистрация на сайте www.деньзастройщиков.рф.

День застройщиков Тюмени

Где: Тюмень, ул. Республики, 85. Галерея застройщиков

Когда: 14 сентября, в субботу с 10 до 18 часов.

Строительные компании-участники Дня застройщиков:

1. "Тюменская домостроительная компания"

2. "Тюменьинвестстрой" (ГК ТИС)

3. ГК "ЭНКО"

4. "Строительная компания Звезда"

5. "Инко и К"

6. ГК "Дом"

7. 4D Development

8. ГК "Меридиан"

9. "Брусника. Тюмень"

10. "Группа компаний "В72"

11. "СтарСтрой"

12. "Завод ЖБИ-3"

13. ГК "СтройМир"

Банки-участники Дня застройщиков:

АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), ПАО "Банк ВТБ", ПАО "Запсибкомбанк", ПАО ПСБ Банк, ПАО Банк "ФК Открытие".

Страховая компания: СПАО "РЕСО-Гарантия".