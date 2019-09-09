Жителей аварийной пятиэтажки на улице Ставропольской в Тюмени переселяют

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Неудовлетворительное техническое состояние пятиэтажного 148-квартирного дома N1 по ул. Ставропольская в Тюмени создает угрозу для безопасности жильцов. На внеочередном заседании комиссии принято решение ограничить доступ людей в дом и расселить жильцов.

Об этом сообщили на встрече жителей дома с представителями администрации города. Жителям рассказали, что в результате мониторинга текущего состояния здания обнаружены дефекты, которые оцениваются как критические, а потому проживание в доме является недопустимым.

Как рассказал заместитель главы Тюмени Павел Перевалов, 9 сентября с 19 часов около дома начнут дежурить сотрудники полиции и МЧС. "Жителям необходимо взять документы, вещи первой необходимости и выехать из многоквартирного дома. На ближайшее время разместиться можно в гостинице "Колос". У дома дежурят автобусы, которые доставят вас в гостиницу", – сказал он.

Жильцам нужно подготовить документы для получения компенсации за наем жилья. Оплата найма, а также услуги риэлторов компенсируют за счет бюджета на основании заключенных договоров. Суммы будут рассчитываться исходя из средней стоимости аренды жилья в этом районе. Жильцам нужно самостоятельно найти вариант съемного жилья в течение месяца. При наличии полного пакета документов, выплаты поступят на счет жителя. Пока жильцы занимаются поиском съемной квартиры, они останутся в "Колосе".

Также жителей проинформировали о процедуре расселения из аварийного жилья для постоянного проживания, предусмотренной законодательством.

Работа будет строиться с двумя группами граждан: нанимателями, то есть проживающими в доме по договору социального найма, и собственниками.

Что касается первой группы, нанимателей, важно, чтобы документы, подтверждающие факт найма жилых помещений, были в порядке. После получения и сверки всех необходимых документов администрация города объявит аукцион и приобретет квартиры, равнозначные по числу комнат в прежнем жилье и площади, которая не может быть менее ранее занимаемой жильцами в этом доме. С гражданами будут заключены новые договоры социального найма и люди смогут переселиться в постоянное жилье.

Что касается собственников, вся процедура прописана в законодательстве и будет проводиться строго в его рамках. После принятия документа о расселении администрация обязательно письменно уведомит об этом 100% собственников. Затем выйдет распоряжение об изъятии жилых помещений и земельного участка под аварийным многоквартирным домом. Следующий шаг – проведение оценки каждого жилого помещения оценочной организацией, имеющей соответствующую лицензию, которую выберут в ходе аукциона. Собственники ознакомятся с оценкой: в случае согласия с ней, им выплатят обозначенную сумму (на основании заключенного договора).

Для предотвращения возможных несчастных случаев, дом был огражден по всему периметру, исключен доступ к нему людей.

Охрану общественного порядка в зоне вероятной чрезвычайной ситуации обеспечит ГУВД Тюменской области. Также специалисты управы Калининского административного округа оказывают помощь гражданам, проживавшим в многоквартирном доме, нуждающимся в предоставлении техники и услуг грузчиков для вывоза необходимого имущества из зоны вероятной чрезвычайной ситуации.

Кроме того, специалисты станут активно информировать жильцов многоквартирного дома о возможности получения социальных выплат из средств бюджета Тюмени.

Все возникающие вопросы можно озвучить оперативному дежурному города по телефону 51-01-12, сообщает пресс-служба администрации города.