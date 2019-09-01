Тюменцев приглашают принять участие в престижном экологическом конкурсе

| Фото: пресс-служба ООО «ТЭО» | Фото: пресс-служба ООО «ТЭО»

Тюменцы могут подать заявки на II Всероссийский конкурс "Лучший эковолонтерский отряд", который проводит Министерство природных ресурсов и экологии РФ, до 30 сентября, сообщает пресс-служба ООО "ТЭО".

К участию приглашают добровольческие отряды, объединяющие граждан в возрасте от 10 и более лет, реализующие социально-экологические проекты.

"Жители Тюменской области известны свой активностью и яркими общественными инициативами. А в последнее время в нашем регионе появляется все больше проектов, посвященных вопросам экологии и бережного потребления ресурсов. Свои идеи талантливые тюменцы могут направить в адрес оргкомитета конкурса", — рассказали в пресс-службе ООО "ТЭО".

Положение о проведении конкурса и дополнительная информация о правилах участия размещены на официальном сайте Фонда им. В.И. Вернадского.

Заявки принимают по следующим номинациям: "Помогаем заповедникам" (проекты волонтерских отрядов на особо охраняемых природных территориях), "Эковолонтеры – рекам и озерам" (проекты волонтерских отрядов по очистке берегов водных объектов), "Волонтеры леса" (проекты волонтерских отрядов по сохранению и восстановлению лесов и лесных насаждений), "Эковолонтеры города" (проекты волонтерских отрядов по благоустройству дворов и улиц городов), "Мусору – нет!" (проекты волонтерских отрядов по решению проблемы мусора), "Эковзгляд" (создание и распространение информационно-просветительских материалов и медиа-ресурсов экологической и волонтерской тематики).

Заявки принимают до 30 сентября. Награждение победителей состоится в Москве 28–31 октября в рамках Всероссийской конференции по экологическому образованию.

В свою очередь "Тюменское экологическое объединение" поддержит самые интересные инициативы. Жителей региона призывают делиться информацией о проекте в социальных сетях и отмечать официальные аккаунты компании @ecoteo. Авторы лучших работ, по мнению сотрудников "Тюменского экологического объединения", получат подарки от регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.