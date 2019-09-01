Новая оргтехника поможет тюменским врачам проводить консультации для пожилых людей

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Новые моноблоки и многофункциональные устройства доставили в психоневрологическое отделение Областной клинической психиатрической больницы в Калининском округе Тюмени члены партии “Единая Россия”. Оргтехника ускорит работу специалистов отделения и поможет им в проведении консультаций для старшего поколения, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

На встрече с врачами больницы секретарь первичного отделения Максим Еремеев вручил новую оргтехнику персоналу больницы вместе с заместителем секретаря Тюменского регионального отделения "Единой России", депутатом Тюменского областной думы Николаем Токарчуком и депутатом гордумы Тюмени Натальей Проскуряковой.

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

"Такое сотрудничество – это дорога с двусторонним движением. Мы оказываем поддержку учреждению, а специалисты психоневрологического отделения на добровольных началах согласились проводить консультации для пожилых людей, проживающих в Калининском округе", – пояснил Николай Токарчук.

По словам Максима Еремеева, о потребности психоневрологического отделения в новой оргтехнике члены партии узнали на встрече, посвященной проведению консультаций для пожилых людей. Новые моноблоки и многофункциональные устройства ускорят работу специалистов отделения и помогут им в проведении консультаций для старшего поколения. Этот проект реализуется совместно с Центром социальной поддержки и реабилитации престарелых и инвалидов "Добрые руки" и направлен на сохранение памяти в старости, предотвращение деменции и болезни Альцгеймера.

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Отметим, средства на помощь психоневрологическому отделению Областной клинической психиатрической больницы собрали члены первичного отделения партии "Единая Россия" № 10 в рамках партпроекта "Старшее поколение".

Сотрудничество с Областной клинической психиатрической больницей будет продолжено. По словам Николая Токарчука, при поддержке единороссов еще до конца 2019 года на территории больницы в Винзилях появится новый спортивно-оздоровительный комплекс.