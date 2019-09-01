В Ишимском пединституте станет больше бюджетных мест

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 15 бюджетных мест станет больше в Ишимском педагогическом институте (филиал ТюмГУ) в 2020 году и составит 261, из них 212 - на очную форму обучения и 49 – на заочную.

По информации центра медиакоммуникаций образовательного учреждения, в 2019 году первокурсниками стали 285 человек, 201 – очной и 84 - заочной формы обучения. Из них 246 студентов будут учиться на бюджетных местах, 39 получать платное образование.

На сегодняшний день в вузе реализуются 28 профилей подготовки. Самые популярные из них – начальное и дошкольное образование, русский и иностранный язык, математика и физика, психология и социальная педагогика.

Особенностью приемной кампании 2019 года стал бонусный проект Top Talantes - лучшие таланты. Участники проекта – это абитуриенты, которые в течение учебного года зарабатывали дополнительные бонусные баллы для поступления. Бонусные баллы шли в зачет ко вступительным профессиональным испытаниям на все профили подготовки.

Расширилась и география поступивших: студентами стали выпускники не только Ишима и Ишимского района, но и юга Тюменской области, Курганской, Омской, Ленинградской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также четырех других государств.

Инна Кондрашкина