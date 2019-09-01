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В сквере Якова Неумоева посадят двадцать больших елей

Общество, 12:31 10 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продолжается масштабное благоустройство сквера Якова Неумоева в Тюмени. Здесь устанавливают входную группу, в ближайшее время начнется озеленение крупноразмерными елями. 20 деревьев привезли из питомника в Перми.

Ход работ оценили глава города Руслан Кухарук и руководитель управы Ленинского административного округа Тюмени Роман Воллерт.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На центральной аллее сквера установят монумент, посвященный труженикам тыла, - это 27 стел с надписью "Мы победили". Здесь же появится памятник Герою Советского Союза, почетному гражданину Тюмени Якову Неумоеву. Стелы и скульптуру создадут в Екатеринбургском художественном фонде под руководством Евгения Титлинова. Авторские скамейки украсят сквер.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кроме елей в сквере высадят около 300 кустарников и деревьев. В ходе благоустройства будут снесены шесть деревьев, признанных нежизнеспособными и аварийными.

Пешеходные дорожки выкладывают стойкой тротуарной плиткой, в состав которой включена гранитная крошка. Все работы должны завершиться 30 июля 2020 года.

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Николай Ступников

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# благоустройство , сквер Якова Неумоева

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