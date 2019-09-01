Тестирование "Билет в будущее" стало доступным по всей России

| Фото: worldskills.ru | Фото: worldskills.ru

Онлайн-тестирование по ранней профориентации учащихся 6–11 классов "Билет в будущее" стартовало во всех регионах страны, сообщает портал движения WorldSkills Russia.

"Билет в будущее" был запущен в 2018 году в 40 регионах, а с сентября 2019 года онлайн-тестирование по проекту стало доступным во всей России.

"Новый цикл “Билета в будущее” станет более масштабным. Первый этап – онлайн-диагностика на специальной платформе и дальнейшие рекомендации по итогам тестирования – будут доступны в каждом уголке нашей страны, - рассказала директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Евгения Кожевникова. - Сейчас региональные координаторы проекта уже вносят на платформу данные по школам и классам. Мы рассчитываем, что до конца этого года на платформе будет зарегистрировано более полумиллиона школьников".

Платформу перед началом цикла 2019 года обновили − теперь там есть авторизованная и открытая часть, для которой не нужна регистрация. Открытая часть платформы "Билета в будущее" посвящена миру профессий. Там можно найти интересную информацию о разных специальностях, занимательные факты, доступное видео, статистику и прогнозы специалистов о том, какие компетенции будут востребованы.

Проект реализуется на основании перечня поручений президента России по итогам встречи с участниками всероссийского форума "Наставник" от 23.02.2018 Пр-328 и паспорта федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".