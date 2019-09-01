Тюменские дзюдоисты поборются за место в сборной команде города

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первенство города по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет и до 21 года торжественно откроется в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1) 15 сентября в 11 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

По итогам состязаний определят состав сборных команд Тюмени по дзюдо.

Юные участники 2006-2007 годов рождения выступят в девяти весовых категориях:

- юноши: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, более 73 кг;

- девушки: 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, более 63 кг.

Спортсмены старшей группы продемонстрируют мастерство в следующих весовых категориях:

- юниоры: 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, более 100 кг;

- юниорки: 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, более 78 кг.

Предварительные заявки на соревнования принимаются до 11 сентября по электронной почте zayavka.judo72@mail.ru, gunpowder91@mail.ru по адресу: ул. Валерии Гнаровской, 1.