Новые водопроводы построят в Уватском районе

| Фото: uvatregion.ru | Фото: uvatregion.ru

Новые водопроводы построят в Уватском районе до конца года. Разработывается проектная документация, определяются объемы и стоимость работ, сообщает пресс-служба муниципального района.

Провести водопровод в Увате запланировано от дома № 1 по переулку Школьный до дома № 18 на улю Совхозной, а также от дома № 1 до № 30 на ул. Совхозной.

В Першино новые сети пройдут между домами № 1 – № 11 на ул. Комсомольской, в Осиннике - от дома № 16 на ул. Комсомольской до дома № 14 на ул. Механизаторов, а в Солянке - от дома № 12 на ул. Молодежной до водозаборного сооружения.

Большую работу предстоит провести в Туртасе: водопровод необходимо построить от дома № 34а на ул. Дорожников до дома № 10 на ул. Газовиков и от дома № 1 до № 4 на ул. Новоселов. Новые сети проведут в Демьянке, Демьянском, Тугалово, Ивановке и Уках.

Незаконченность водопроводной сети - одна из основных проблем жизнеобеспечения района. Как отметил глава районной администрации Сергей Путмин, она связана с нехваткой финансирования ЖКХ в прошлых периодах, а также с укрупнением населенных пунктов, появлением новых улиц и микрорайонов для застройки.

Идею завершения строительства сетей поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор. Из областного бюджета на составление проектно-сметной документации израсходуют 5 млн рублей.