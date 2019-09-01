На Литературном бульваре в Тюмени установили красный стул

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Красный стул размером 4,5 метра смастерили 40 молодых родителей с детьми на Литературном бульваре в Тюмени, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Арт-объект создавали участники премий "Папа года" и "Мама года". Вместе со своими детьми они познавали основы конструирования и моделирования изделий из древесины. Помогал семьям организатор тюменского фестиваля "Точка сборки" и руководитель проекта "Цвет города" Дмитрий Зеленин.

“Мы хотели показать родителям, что совместное дело — это интересно и полезно для укрепления семьи. И не всегда важно, какой это именно вид досуга, их много: рисование или готовка, создание табурета или замка из песка. Заниматься одним делом всей семьей можно вне зависимости от формата, где вы находитесь и где вы живете”, — отметила руководитель премии Дарья Ермакова.

Напомним, молодые родители — участники премий "Папа года" и "Мама года" — борются за звание лучшего и посещают спортивные, творческие и интеллектуальные мастер-классы. Также они выполняют офлайн-задания и делятся результатами в сети под хэштегами #мамагода72 и #папагода72. В Instagram 67 публикаций, во Вконтакте — 34. Суммарно через 13 встреч прошли более 300 человек. Награждение пройдет 13 сентября в семейном кафе "АндерСон" (ул. Осипенко, 73) в 18 часов. Следить за ходом премии можно в группе во ВКонтакте.