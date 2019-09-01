Новый маммографический комплекс начал работу в Ялуторовске

| Фото: пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | Фото: пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

Новый маммографический мобильный комплекс, ранее поступивший в Медицинский город, начал работать в областной больнице № 23 в Ялуторовске 10 сентября, сообщает пресс-служба Медицинского города.

Мобильный комплекс позволяет проводить маммографию в самых отдаленных уголках региона. Медицинская аппаратура, специально адаптированная для подвижного шасси, смонтирована на базе автомобиля повышенной проходимости для работы в разных дорожных и погодных условиях: обогреватель для зимы, кондиционер для лета, словом, все, чтобы было комфортно и пациентам, и персоналу. Современная установка закуплена за счет средств областного бюджета в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".

Первыми в мобильном кабинете маммографии обследуются женщины Ялуторовска и Ялуторовского района.

“Подобная форма работы очень удобна для раннего выявления онкозаболеваний. Пациентам теперь не нужно ехать за многие километры в специализированное учреждение. Теперь мы сможем провести профилактическое обследование всем нуждающимся в этом жительницам Ялуторовска и Ялуторовского района”, — отметил главный врач областной больницы № 23 Михаил Горбачев.

Исследование проводится по предварительной записи в рамках скрининговой программы, диспансеризации и профилактических осмотров. В Ялуторовске маммографический комплекс пробудет до 15 сентября включительно.

| Фото: пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» | Фото: пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

“Цифровая маммография – наиболее современный, эффективный и безопасный метод исследования молочной железы у женщин. Она позволяет выявить заболевание на ранней стадии, когда пациентка не догадывается о патологии. Благодаря подвижному маммографическому комплексу обследоваться на высокоточном оборудовании смогут женщины, проживающие в труднодоступных районах – там, где нет стационарного аппарата. Такой подход намного эффективнее, чем оборудовать рентгеномаммографический кабинет в малонаселенных районах”, — рассказал заведующий рентгенологическим отделением Медицинского города Александр Прищепов.

Специалисты отмечают, что в случае необходимости подвижной маммографический комплекс будет использоваться и в городских поликлиниках, чтобы сэкономить время пациентов. Тюменкам не нужно будет ждать направления в другие учреждения, они смогут пройти скрининговое исследование в положенные сроки.

Важность таких обследований переоценить невозможно. Рак молочной железы является лидирующим онкологическим заболеванием среди женского населения. В Тюменской области ежегодно более 600 женщин узнают о том, что у них злокачественное новообразование молочных желез, из них около 75% — на ранних стадиях. Врачи отмечают, что ранний рак намного легче поддается лечению, поэтому настоятельно рекомендуют всем женщинам старше 40 лет проходить маммографию один раз в два года.

Как отметил Александр Прищепов, это первый подвижной маммограф в Медицинском городе. Планируется закупка еще двух подобных установок, что позволит провести скрининговое обследование максимально большему числу жительниц юга Тюменской области.