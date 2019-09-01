Конкурс черно-белой фотографии принимает заявки

photos.lensculture.com photos.lensculture.com

Объявлен международный конкурс черно-белой фотографии. Дедлайн 25 сентября.

К участию приглашаются все желающие старше 18 лет. Принимаются черно-белые фотографии на любую тему.

В одной заявке можно бесплатно подать 1 фотографию от участника (больше фото требуют взноса) в формате JPEG максимального качества, минимум 1200 пикселей по длинной стороне (лучше 2000 пикселей). Размер до 10 МБ. Имя файла не должно превышать 50 символов.

Заявки подаются через официальный сайт конкурса.

Приз за 1 место - 3 тыс. долларов, 2 - 1 тыс. 500 долларов, 3 - 1 тыс. долларов.



