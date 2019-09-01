Социальный проект "Спорт для всех" подведет итоги и устроит праздник

Праздничное закрытие социального проекта "Спорт для всех" пройдет в Областном центре реабилитации инвалидов (ул. Уральская, 60, корпус 1) 24 сентября, начало - в 14 часов. Об этом сообщает департамент социального развития Тюменской области.

На закрытии подведут итоги проекта, самым активным участникам вручат грамоты и подарки.

Проект "Спорт для всех" стартовал в марте 2019 года в рамках национального проекта "Демография". Он призван создать условия для формирования активной жизненной позиции у людей с ограниченными возможностями здоровья.

В проекте приняли участие 50 человек, их разделили на группы по возрасту (дети до 18, средний возраст, пенсионеры).

Областной центр реабилитации инвалидов планирует и дальше, в рамках социального проекта "Спорт для всех", набирать группы для участия в программе.

Виктория Грехова