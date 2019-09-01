В Тюменской области увеличили расходы на программу "Социальная политика"

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Расходы на программу "Социальная политика" в Тюменской области в 2019 году увеличены почти на 500 млн рублей. Об этом на заседании комитета областной думы по социальной политике сообщил заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов, который доложил о поправках в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

"Изменения основных характеристик областного бюджета на текущий финансовый год обусловлены ростом налогооблагаемой базы, - пояснил он. - Текущий объем доходов областного бюджета будет увеличен на сумму более 58 млрд рублей. Расходы областного бюджета 2019 года предлагается увеличить на 48 млрд рублей".

На 822 млн рублей возрастут расходы на развитие образования. Эти средства направят на укрепление материально-технической базы системы образования. В частности, предусмотрено приобретение новых зданий и обновление существующих. Будет закуплено 64 школьных автобуса.

Почти на 1,5 млрд рублей вырастут расходы на программу развития здравоохранения.

"Предусмотрены ассигнования на капитальный ремонт и реконструкцию лечебных учреждений, усиление материально-технической базы, - пояснил Михаил Таранов. - В частности приобретается 17 автомобилей скорой медицинской помощи, а также медицинское оборудование различного назначения".

583 млн рублей поступило из федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Борис Олейник