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Тюменцев научат первой помощи при остановке сердца

Общество, 10:46 11 сентября 2019

пресс-служба Станции скорой медицинской помощи | Фото: пресс-служба Станции скорой медицинской помощи

Масштабная акция "Стань героем. Спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде!" состоится в торгово-развлекательном центре "Тюмень Сити Молл" 14 сентября, начало в 12 часов.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, мероприятие приурочено ко Всемирному дню первой помощи.

Поддержать акцию и получить опыт в деле спасения людей может каждый желающий. Специалисты скорой помощи и Центра медицины катастроф ОКБ № 1 проведут мастер-классы по оказанию первой помощи при остановке сердца, кровотечениях, инородном теле в дыхательных путях, ожогах. Все необходимые навыки желающие смогут отработать на манекенах. Врачи ОКБ № 2 научат накладывать шины при травмах рук и ног. Сотрудники Городской поликлиники № 8 обучат правильному измерению артериального давления и расскажут, как помочь при высоком давлении.

Организаторы мероприятия уверены, что каждый человек, независимо от возраста, пола и социального статуса, может прийти на помощь и попытаться спасти жизнь пострадавшему. Но, как и в любом деле, чтобы добиться результата, сначала нужно этому научиться. Важность этих практических навыков переоценить сложно – они помогут не растеряться в критической ситуации и придадут уверенности в своих силах, а мышечная память подскажет, какие действия нужно выполнять шаг за шагом.

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# первая медицинская помощь , скорая помощь

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