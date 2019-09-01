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Иллюзионисты, маги и фокусники соберутся в Ишиме на магическую ярмарку

Общество, 08:40 12 сентября 2019

Фестивального парка (г. Ишим) | Фото: Фестивального парка (г. Ишим)

Магическая ярмарка пройдет в Фестивальном парке Ишима 21 и 22 сентября. На двухдневном шоу фокусники, маги и иллюзионисты из разных городов России покажут свое мастерство.

Жители и гости города посетят иллюзионный театр чудес из Москвы, примут участие в шоу известных тюменских братьев-магов, оценят иллюзион-шоу из Екатеринбурга и получат ответы на любой вопрос по трем картам из метафорических колод ишимской предсказательницы. Ведущим и организатором шоу выступит петербуржский иллюзионист.

"Ишим – это город-сказка, родина волшебного Конька-горбунка и его создателя Петра Ершова. Поэтому именно здесь мы решили собрать волшебников и провести магическую ярмарку", - подчеркнул директор Фестивального парка Олег Панасюк.

Гостей ярмарки ждут игры, магические товары и угощения на площадках парка. Вход бесплатный на все площадки, кроме одной – эксклюзивного микромагического шоу.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , Петр Ершов , фокусы , ярмарка

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