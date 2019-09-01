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В Тюмени дольщики трех проблемных домов получили квартиры

Общество, 11:30 11 сентября 2019

minstroyrf.ru | Фото: minstroyrf.ru

Три многоквартирных дома введены в эксплуатацию по ул. Выборгская в Тюмени после вмешательства областной прокуратуры, сообщает ведомство. В результате квартиры получат 29 граждан-участников долевого строительства.

Напомним, возведение жилых зданий началось в апреле 2014 года. Ход завершения строительства находился на постоянном контроле органов прокуратуры региона.

Установлено, что первоначально ввод в эксплуатацию домов планировался в 2018 году. Между тем, свои обязательства застройщик ООО "ЭкоДом Продакшн" не выполнил и в дальнейшем переносил срок сдачи.

Благодаря принятым мерам многоквартирные дома введены в эксплуатацию на основании разрешений, выданных администрацией Тюмени. Права граждан, вложивших средства в возведение домов, восстановлены.

Кроме того, еще по двум домам строительство завершено, застройщик решает вопрос о направлении заявки на ввод в эксплуатацию.

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# дольщики , прокуратура , строительство жилья

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